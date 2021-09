XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (29.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.HeidelbergCement wolle einen Minderheitsanteil an Command Alkon kaufen. Der Kaufpreis für einen Anteil von 45% an dem US-Softwarespezialisten für Baustoffe liege in der Größenordnung von 250 Mio. USD, habe ein Sprecher am Dienstag auf Nachfrage gesagt. Verkäufer sei die Software-Investmentgesellschaft Thoma Bravo. Diese behalte einen Mehrheitsanteil an Command Alkon, habe HeidelbergCement mitgeteilt. Mit dem Schritt baue der deutsche Knzern ein digitales Ökosystem für die Baustoffindustrie mit Partnern auf. Sollten die Behörden zustimmen, werde Ende 2021 mit einem Abschluss gerechnet.Die HeidelbergCement-Aktie könne von der Meldung aber nicht profitieren, sie setze ihre seit April gestartete Korrekturbewegung fort. "Der Aktionär" bleibe jedoch mittelfristig optimistisch für das Papier. Aus charttechnischer Sicht würde allerdings erst die Rückeroberung der 70-Euro-Marke und der 200-Tage-Linie ein positives Signal liefern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: