Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

60,48 EUR -0,53% (28.08.2019, 11:28)



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

60,52 EUR -0,33% (28.08.2019, 11:41)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (28.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bausektor die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zu halten.Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie habe Ende Juli mitgeteilt, dass die Betriebe mit 20 und mehr Mitarbeitern in den ersten fünf Monaten 2019 ein Umsatzwachstum im Bauhauptgewerbe in Höhe von nominal 16,1% erzielt hätten. Im Monat Mai 2019 hätten die Unternehmen ein Umsatzplus von 13,1% geschafft. Preisbereinigt habe der Zuwachs bei 7,2% gelegen. Während die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in den ersten fünf Monaten 2019 um 12,6% zugelegt hätten, habe sich das Wachstum im Mai auf 8,0% belaufen.Die Entwicklung innerhalb der Bausparten sei im Mai recht unterschiedlich ausgefallen: Derweil die Nachfrage im Wohnungsbau ungebrochen hoch gewesen sei (+16,9%), sei diese im Öffentlichen Bau nur um nominal 2,4% gestiegen. "Real ist das ein deutliches Minus. Schuld daran ist auch der Straßenbau, für den - trotz des Investitionshochlaufs des Bundes - sogar nominal ein Minus ausgewiesen wurde", habe der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie Dieter Babiel erklärt. "Diese vergleichsweise schwache Entwicklung ist aber auch darauf zurückzuführen, dass wir mittlerweile ein hohes Auftragsniveau erreicht haben."Der HeidelbergCement-Konzern habe den Umsatz im 1. Halbjahr 2019 um 9,3% auf EUR 9,212 Mrd. gesteigert. Das Halbjahresergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter habe sich auf EUR 212,2 Mio. verringert (H1 2018: EUR 375,2 Mio.). Der Vorstand habe seinen bisherigen Ausblick bestätigt und erwarte für das laufende Geschäftsjahr 2019 weiterhin steigende Absatzzahlen für die Kernprodukte Zement, Zuschlagstoffe sowie Transportbeton. Zudem habe sich der Vorstand das Ziel gesetzt, Umsatz, Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor IFRS 16, Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten sowie den Jahresüberschuss vor Einmaleffekten moderat (+3% bis +9%) zu steigern.Obwohl die Branchenunternehmen stark ausgelastet seien, sei der Bestand an Aufträgen nach wie vor hoch, sodass die Reichweite der Auftragsbestände für mehr als vier Monate ausreiche. Die Firmen würden immer noch von dem niedrigen Zinsumfeld profitieren, wenngleich die weltweiten Handelskonflikte belasten würden. Die Unternehmen der Baubranche erachte Schwope weiterhin als angemessen bewertet und bestätige für den Sektor das Rating "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HeidelbergCement AG": Keine vorhanden.