ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (15.10.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement dürfte weiter abrutschen - ChartanalyseDie HeidelbergCement-Aktie (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) erreichte am 11. Januar 2018 ein Hoch bei 96,16 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem gebe die Aktie deutlich nach. Im letzten Monat habe sie das bisherige Tief der Abwärtsbewegung bei 64,72 EUR durchbrochen. Anschließend sei der Wert sogar unter die untere Begrenzung dieser Abwärtsbewegung abgefallen. Auch ein altes Gap zwischen 63,62 und 62,97 EUR habe im Laufe der Woche keinen Halt geboten. Am Freitag sei die Aktie auf den tiefsten Stand seit Februar 2016 gefallen.Die Abwärtsbewegung in der HeidelbergCement-Aktie sei stark und intakt. Obwohl die Aktie auf kurzfristige Sicht inzwischen stark überverkauft sei, könnte es in den nächsten Tagen noch einmal zu einem Kursrutsch in Richtung 58,17 EUR oder sogar ca. 51,00 EUR und damit auf den Aufwärtstrend seit Februar 2009 kommen. Damit sich die Chance auf eine deutliche Erholung ergebe, müsste die Aktie zunächst über 63,62 EUR ansteigen. Dann bestünde die Möglichkeit zu einem Anstieg in Richtung 67,80 EUR, also an den EMA 50. (Analyse vom 15.10.2018)