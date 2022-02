Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

66,36 EUR -0,57% (11.02.2022, 09:28)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (11.02.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) charttechnisch unter die Lupe.Obwohl die HeidelbergCement-Aktie gerade erst wieder ihr Vor-Corona-Niveau erreicht habe, sei der Titel derzeit charttechnisch sehr spannend. Schließlich nähre die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 63,39 EUR) die Hoffnung auf eine Ausprägung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Die Nackenlinie dieses Trendwendemusters falle dabei mit einem Fibonacci-Level (66,30 EUR) zusammen, so dass auf diesem Niveau ein wichtiger Signalgeber entstehe. Rückenwind erhalte das Papier durch das neue MACD-Kaufsignal sowie durch den Abwärtstrendbruch im Verlauf des RSI. Solche Indikatortrendbrüche würden oftmals als Vorboten der korrespondierenden Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf dienen. In die gleiche Kerbe schlage derzeit auch das kalkulatorische Anschlusspotenzial von rund 10 EUR - abgeleitet aus der erfolgreichen unteren Umkehr. Die aktuellen Kursentwicklungen würden also möglicherweise einen frühen Hinweis auf einen Bruch des Korrekturtrends seit dem Frühjahr 2021 (akt. bei 70,28 EUR) liefern. Letzteres ließe weitere positive Rückschlüsse zu, denn dann könnte der seitherige Chartverlauf zusätzlich als Flaggenkonsolidierung interpretiert werden. Als Absicherung sei indes die o. g. langfristige Glättung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:66,84 EUR -0,30% (11.02.2022, 09:13)