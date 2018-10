Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

56,50 EUR +2,73% (25.10.2018, 11:02)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (25.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Übertriebene Kursreaktion? - AktienanalyseMit HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) reiht sich ein weiteres Unternehmen in die Riege der DAX-Konzerne ein, die ihre Prognosen für das laufende Jahr nach unten korrigieren mussten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wegen hoher Energiekosten und anhaltend widriger Wetterbedingungen in den USA rechne der Baustoffkonzern beim bereinigten operativen Ergebnis 2018 nun mit einem Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Bisher sei man noch von einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.Die Reaktion habe nicht lange auf sich warten lassen: Binnen kürzester Zeit sei die Aktie um mehr als acht Prozent in die Tiefe gerauscht, auf das niedrigste Niveau seit Februar 2016. Dass HeidelbergCement beim Absatz und Umsatz weiterhin von einem moderaten Wachstum ausgehe und auch die Prognose zum Jahresüberschuss bekräftigt habe - dieser solle weiterhin deutlich steigen -, sei angesichts dessen zur Nebensache geraten. Analysten hätten da deutlich entspannter reagiert: Zwar seien die Kursziele (in einigen Fällen deutlich) nach unten angepasst worden, an der grundsätzlich positiven Einschätzung habe sich jedoch wenig geändert. Die meisten Experten würden die Aktie weiterhin zum Kauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 82,94 Euro, was beim derzeitigen Stand von 54,93 Euro einem Aufwärtspotenzial von gut 50% entspreche.Zu den optimistischsten Analysten gehöre Patrick Creuset von Goldman Sachs. Er habe die Einstufung für HeidelbergCement trotz gesenkter Ergebnisprognose auf "buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Zwar könnten angesichts der neuen Ziele seine operativen Gewinnschätzungen (EBITDA) um bis zu 6% fallen, so Creuset. Durch eine bislang schwache Kursentwicklung in diesem Jahr - seit Januar habe das Papier bereits fast 36 Prozent verloren - sei ein Ergebnisrisiko bei der Aktie aber schon eingepreist worden. (Ausgabe 42/2018)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:56,56 EUR +2,46% (25.10.2018, 10:49)