Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

55,60 EUR -0,64% (17.09.2020, 14:41)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (17.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).Der Baustoffkonzern habe auf dem gestrigen Kapitalmarkttag (16.09.) angekündigt, dass in den Monaten Juli und August 2020 die Absätze und Umsätze rückläufig gewesen seien, aber die Ergebnisse deutlich über den entsprechenden Vorjahreswerten gelegen hätten. Eine Guidance für das Gesamtjahr 2020 traue sich HeidelbergCement nach wie vor nicht zu.Die präsentierte Strategie "Beyond 2020" sehe bis 2025 eine Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge auf 22% (GJ 2019: 19,0%) sowie eine Steigerung des ROIC auf deutlich über 8% (GJ 2019 neue Definition: 6,5%; GJ 2019 alte Definition: 6,9%) vor. Hierzu solle ein aktives Portfolio-Management (Nettoinvestitionen: ca. 1,2 (GJ 2019: 0,96) Mrd. Euro p.a., nach wie vor ausgewogen Aufstellung zwischen reifen Märkten und Wachstumsmärkten, Vereinfachung der Länderportfolios, Priorisierung der stärksten Marktposition), organisches Wachstum, Effizienzsteigerungsmaßnahmen sowie die Digitalisierung beitragen. Der dynamische Verschuldungsgrad solle sich in einer Bandbreite von 1,5 bis 2,0 bewegen, wobei Ende 2020 das oberen Ende dieser Spanne (zum Vergleich 31.12.2019: 2,4) erreicht werden solle.Es sei nach wie vor eine progressive Ausschüttungspolitik (Dividende je Aktie 2019: 0,60 (Vj.: 2,10) Euro) vorgesehen. Aktienrückkäufe seien ebenfalls eine Option. Der neue CEO von Achten (seit Februar 2020 im Amt) habe nun mehr Klarheit hinsichtlich seiner Pläne für den Baustoffkonzern geschaffen. Diermeier habe seine Prognosen (2020ff) infolge der gestrigen Management-Aussagen angehoben (u.a. EPS 2020e: -12,03 (alt: -12,30) Euro; EPS 2021e: +5,93 (alt: +5,68) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:55,50 EUR -0,96% (17.09.2020, 14:27)