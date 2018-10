XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

56,38 EUR -0,42% (22.10.2018, 17:29)



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

56,40 EUR -0,74% (22.10.2018, 17:44)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (22.10.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).HeidelbergCement habe den Ausblick für den operativen Gewinn in 2018 gesenkt. Aktuell erwarte das Management ein Wachstum des operativen Gewinns im unteren einstelligen Prozentbereich (bisher mittlerer bis oberer einstelliger Prozentbereich). Ursache für die Anpassung seien steigende Energiekosten und unverändert ungünstige Wetterbedingungen. Stoll erwarte für 2018 ein rückläufiges EBITDA. Angesichts des niedrigeren operativen Gewinns bleibe auch die Zielverschuldungsrelation Net Debt/EBITDA gemäß neuer Guidance oberhalb der Marke von 2,5x (bisheriges Ziel: unterhalb 2,5x).Der optimistische Ausblick auf 2018 werde partiell relativiert. Die insgesamt soliden Preiserhöhungen könnten die schnell steigenden Materialkosten nicht mehr wie bislang erwartet kompensieren. Dennoch bestätige das Management, dass sich die Marktvolumen bis Q3 2018 im Rahmen der Planung insgesamt robust entwickelt hätten.Geringeres Marktwachstum in 2019 zu erwarten. Stoll sei wie bereits zum Halbjahresbericht unverändert der Auffassung, dass sich das Marktwachstum in 2019 vor allem in Europa (ca. 42% Umsatzanteil) eher verlangsamen dürfte. Der Ausblick für das Marktwachstum bleibe auch für 2020 auf niedrigem Niveau. Daher dürfte die Erwartung an die Gewinnentwicklung begrenzt bleiben. Seine EPS-Schätzungen für 2018 würden von 6,46 EUR je Aktie auf 5,58 EUR je Aktie sinken. Er reduziere zudem die Gewinnschätzungen für 2019 von 6,79 EUR je Aktie auf 6,03 EUR je Aktie.Basierend auf seiner Markterwartung und der begrenzten Wachstumsperspektive senke Stoll auch seine längerfristige Margenerwartung. Die DCF-basierte Bewertung sinke daher auf 60 EUR (78 EUR).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: