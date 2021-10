XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

64,50 EUR -0,40% (20.10.2021, 21:59)



DE0006047004



604700



HEI



HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (20.10.2021/ac/a/d)





Heidelberg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Citadel Advisors LLC steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der HeidelbergCement AG sichtbar:Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC stocken ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) auf.Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 19.10.2021 ihre Short-Position von 0,59% auf 0,64% der HeidelbergCement AG-Aktien angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der HeidelbergCement AG:0,60% Citadel Europe LLP (19.10.2021)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der HeidelbergCement AG: mindestens 1,24%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: