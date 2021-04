Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

77,40 EUR -0,26% (01.04.2021, 10:30)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

77,18 EUR -0,36% (01.04.2021, 10:17)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (01.04.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).Die US-Regierung unter Führung von Präsident Biden habe ein 2,25 Bill. USD schweres Infrastrukturprogramm (über acht Jahre) angekündigt, wovon über 600 Mrd. USD in die Erneuerung von Straßen und Brücken fließen sollten. Die Finanzierung solle über höhere Unternehmenssteuern erfolgen, wogegen die Republikaner Widerstand angekündigt hätten. Per saldo sollte HeidelbergCement nach Erachten des Analysten profitieren. Die USA seien der mit Abstand wichtigste Einzelmarkt für den Baustoffkonzern (Umsatzanteil Gj. 2020: 22% (Vj.: 21%)). Die drei nächstgrößten Einzelmärkte von HeidelbergCement (Deutschland, Großbritannien, Frankreich) würden an diese Größenordnung in Summe nicht ganz heranreichen.Diermeier habe seine Prognosen nochmals angehoben (u.a. EPS 2021e: 6,96 (alt: 6,93) Euro; DPS 2021e: 2,35 (alt: 2,30) Euro; EPS 2022e: 7,63 (alt: 7,48) Euro; DPS 2022e: 2,60 (alt: 2,45) Euro). Diermeier erwarte bei den wichtigsten operativen Steuerungsgrößen des Konzerns (Umsatz, operatives EBITDA, operatives Ergebnis) sowohl für das laufende als auch für das kommende Geschäftsjahr neue Rekordwerte, nicht aber beim EPS (2007: 17,33 Euro; 2008: 14,55 Euro wegen Sondererträge, zudem seit 2008 zwei Kapitalerhöhungen (=höhere Aktienanzahl) durchgeführt). Die HeidelbergCement-Aktie notiere rund 30% unter ihrem Allzeithoch (>110 Euro) aus dem Jahr 2017.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die HeidelbergCement-Aktie (seit seiner Hochstufung am 15.07.2020: +50%) von "kaufen" auf "halten" herab. Das Kursziel werde von 78 Euro auf 81 Euro erhöht. (Analyse vom 01.04.2021)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: