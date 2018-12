XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

57,10 EUR 0,00% (05.12.2018, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

57,32 EUR +2,03% (05.12.2018, 12:16)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (05.12.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).Der Konzern habe den Umsatz in 9M 2018 um 2,9% auf EUR 13,375 Mrd. erhöht. In Q3 sei der Konzernumsatz um 7% auf EUR 4,943 Mrd. geklettert. Bereinigt um negative Währungs- und Konsolidierungseffekte habe der Umsatz sogar um 10% zugelegt. Das Ergebnis des laufenden Geschäftes vor Abschreibungen sei in 9M 2018 um 7,4% auf EUR 2,227 Mrd. gesunken. Die operative Ergebnis vor Abschreibungen-Marge habe sich in der Folge von 18,5% auf 16,7% verringert. Das Betriebsergebnis (EBIT) habe um 2,7% auf EUR 1,534 Mrd. abgenommen.Der Vorstand habe bereits am 18.10.2018 eine "Gewinnwarnung" veröffentlicht. Seinerzeit sei der Ausblick für das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen auf vergleichbarer Basis (d.h. bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte) für das Jahr 2018 auf einen Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich angepasst worden (zuvor: Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich).Derweil HeidelbergCement die Markterwartungen beim Umsatz geschlagen habe, habe das Ergebnis vor Abschreibungen leicht unter den Schätzungen gelegen. Die "Gewinnwarnung" sei infolge anhaltend widriger Wetterbedingungen in den USA und einer spürbar über den Vorstandserwartungen liegenden Energiekosteninflation ausgesprochen worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HeidelbergCement AG": Keine vorhanden.Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: