Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

77,40 EUR -0,26% (01.04.2021, 10:30)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

77,18 EUR -0,36% (01.04.2021, 10:17)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (01.04.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) von 56 auf 72 Euro.Trotz hoher Wertberichtigungen sehe sich der Vorstand des HeidelbergCement-Konzerns in der Lage, eine deutlich erhöhte Dividende auszuschütten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.Mit Blick auf den operativen Geschäftsgang und unter Abwägung von Chance- und Risikoaspekten bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die HeidelbergCement-Aktie mit dem neuen Kursziel von 72 Euro (alt: 56 Euro), deren Wert sich seit dem 52-Wochen-Tief mehr als verdoppeln konnte. (Analyse vom 01.04.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HeidelbergCement AG": Keine vorhanden.Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: