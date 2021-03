Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

72,78 EUR +0,36% (18.03.2021, 09:45)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

72,80 EUR +0,75% (18.03.2021, 09:31)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen und Lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 54.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (18.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Baustoffkonzern HeidelbergCement zeige sich nach dem Corona-Jahr 2020 weiterhin zuversichtlich für das laufende Jahr. Die Nachfrage werde sich in vielen Märkten positiv entwickeln, habe Unternehmenschef Dominik von Achten am Donnerstag bei Vorlage der Bilanz für 2020 gesagt. Rückenwind dürfte es durch die teils großen Infrastrukturprogramme in vielen Ländern geben. Auch der private Wohnungsbau dürfte weiter zulegen. Allerdings gehe der DAX-Konzern von steigenden Kosten für Rohstoffe und sekundäre zementartige Materialien sowie von leicht anziehenden Energiekosten aus.Für das laufende Jahr rechne HeidelbergCement deshalb mit einem leichten Anstieg des Umsatzes und des Ergebnisses des laufenden Geschäftsbetriebs. In der Prognose würden Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe ausgeklammert. Im Corona-Jahr 2020 seien die Erlöse auf vergleichbarer Basis um fünf Prozent auf 17,6 Milliarden Euro geschrumpft. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs habe auf vergleichbarer Basis dank eines Sparkurses auf vergleichbarer Basis um elf Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zugelegt. Bereits im Februar habe der Konkurrent von LafargeHolcim aus der Schweiz und Cemex aus Mexiko vorläufige Zahlen veröffentlicht.HeidelbergCement wolle deutlich mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende solle auf 2,20 Euro je Aktie steigen, wie der DAX-Konzern am heutigen Donnerstag mitgeteilt habe. Damit würde das Unternehmen fünf Prozent mehr zahlen als noch für 2018. Für 2019 habe HeidelbergCement dann aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der Corona-Pandemie die Dividende auf 0,60 Euro je Anteilsschein gesenkt. Und auch die Erwartungen des Marktes seien übertroffen worden. Im Vorfeld hätten Analysten mit einer Dividende in Höhe von 2,05 Euro gerechnet.Anleger lassen die Gewinne mit einem Stopp bei 58 Euro laufen, so Marion Schlegel. HeidelbergCement befinde sich auch im Schlag-den-Buffett-Depot des "Aktionär". (Analyse vom 18.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link