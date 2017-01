ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



Mit einem Gesamtumsatz von 13,5 Mrd. EUR im Jahr 2015 gehört die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. In mehr als 40 Ländern steht die HeidelbergCement AG für Kompetenz und Qualität. 45.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 2.380 Standorten sorgen tagtäglich dafür, dass der Slogan "for better building" mit Leben gefüllt wird.



Die Kernaktivitäten der HeidelbergCement AG umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für die Herstellung von Beton. Die Produktpalette der HeidelbergCement AG wird maßgeblich durch die nachgelagerte Aktivitäten Transportbeton und Asphalt ergänzt. Darüber hinaus bietet HeidelbergCement Dienstleistungen an, wie den weltweiten Handel mit Zement und Kohle über den Seeweg. (23.01.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Matthias Volkert von der DZ BANK:Matthias Volkert, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) und erhöht den fairen Wert von 95 auf 98 Euro.Die Mittelfristplanung der HeidelbergCement AG trotze geopolitischen Unsicherheiten und sorge für Kursfantasie, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Selbst wenn es nicht zu einem Mauerbau an der US-Grenze zu Mexiko kommen sollte, sei der deutsche Baustoffkonzern ein klarer Profiteur des "Trump-Programms" zum Infrastrukturausbau.Matthias Volkert, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die HeidelbergCement-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 95 auf 98 Euro angehoben. (Analyse vom 20.01.2017)XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:86,79 EUR -0,08% (23.01.2017, 10:29)Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:86,989 EUR +0,33% (23.01.2017, 10:44)