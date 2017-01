ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



Mit einem Gesamtumsatz von 13,5 Mrd. EUR im Jahr 2015 gehört die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. In mehr als 40 Ländern steht die HeidelbergCement AG für Kompetenz und Qualität. 45.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 2.380 Standorten sorgen tagtäglich dafür, dass der Slogan "for better building" mit Leben gefüllt wird.



Die Kernaktivitäten der HeidelbergCement AG umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für die Herstellung von Beton. Die Produktpalette der HeidelbergCement AG wird maßgeblich durch die nachgelagerte Aktivitäten Transportbeton und Asphalt ergänzt. Darüber hinaus bietet HeidelbergCement Dienstleistungen an, wie den weltweiten Handel mit Zement und Kohle über den Seeweg. (30.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktie: Es geht aufwärts - ChartanalyseHeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) ist nach eigenen Angaben die Nummer eins bei Zuschlagstoffen, die Nummer zwei bei Zement und die Nummer drei bei Transportbeton weltweit, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Chart lasse sich die Aktie von HeidelbergCement in einem bereits seit Februar letzten Jahres ansteigenden Trendkanal beschreiben, der aktuell zwischen 85,20 und 100,60 Euro dargestellt werden könne. Dabei hätten die Notierungen zuletzt Mitte Januar die Unterseite des Aufwärtstrends um 85 Euro bestätigt und sich von dieser Unterstützung in den folgenden Tagen bis auf ein Hoch bei 92,32 Euro abgestoßen. Nach unten könne auf dem aktuellen Niveau zudem eine Unterstützung um 88,70 Euro bestehen. Nach oben könne die Oberseite des Trendkanals ein Ziel für steigende Notierungen darstellen.Vorläufige Zahlen für das vierte Quartal und das letzte Jahr würden am 14. Februar erwartet. Seinen Jahresabschluss legt das Unternehmen am 16. März vor und die Hauptversammlung findet am 10. Mai statt, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.01.2017)XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:90,64 EUR -0,59% (30.01.2017, 09:23)Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:90,289 EUR -1,18% (30.01.2017, 09:36)