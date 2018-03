XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (22.03.2018/ac/a/d)







Die Papiere der HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) stehen im frühen Handel merklich unter Druck, nachdem das Unternehmen Donnerstag früh Zahlen für 2017 vorgelegt hatte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Besonders der Ausblick habe enttäuscht und könnte womöglich noch für einen fortgesetzten Abverkauf der Aktie sorgen.In abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 habe HeidelbergCement vor allem dank guter Geschäfte in Nordamerika und Europa mehr verdient. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBIT) habe um fünf Prozent auf knapp 3,3 Mrd. Euro zugelegt. Der Umsatz habe zugleich um ein Prozent auf 17,3 Mrd. Euro zugelegt. Unter dem Strich seien 918 Millionen Euro hängen geblieben. Trotz einer Einmalbelastung wegen der US-Steuerreform habe gut 40 Prozent mehr verdient werden können, als noch im Vorjahr. Hier habe HeidelbergCement vor allem von den Synergien aus der Italcementi-Übernahme profitiert.Seit grob September 2016 schwanke das Wertpapier von HeidelbergCement in einer groben Handelsphase zwischen 80,00 und 96,16 Euro seitwärts. Zuletzt habe die Aktie zwar im Januar noch ein frisches Verlaufshoch bei besagten 96,16 Euro markiert, sei wenig später aber merklich unter Druck gekommen und massiv auf die untere Begrenzung um 80,00 Euro zurückgefallen. Dort habe sich der Wert zuletzt an einer Stabilisierung versucht, doch wegen dem schwachen Ausblick gelinge dies in dieser Woche immer weniger. Sollte demnach dieses letzte größere Unterstützungsniveau fallen, so könnte eine neuerliche Verkaufswelle auf Investoren zukommen.