Frankfurt-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

1,39 Euro -2,97% (13.05.2019, 17:23)



Tradegate-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

1,38 Euro -0,04% (13.05.2019, 17:47)



NYSE-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

USD 1,54 -1,29% (13.05.2019, 17:49)



ISIN Hecla Mining-Aktie:

US4227041062



WKN Hecla Mining-Aktie:

854693



Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie Deutschland:

HCL



NYSE-Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie:

HL



Kurzprofil Hecla Mining Co.:



Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) gehört zu den größten Silberproduzenten der USA und weitet das Engagement als Goldproduzent aus. Das Hauptquartier befindet sich in Coeur d’Alene, Idaho. (13.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Hecla Mining-Aktienanalyse des Analysten Ryan Thompson von BMO Capital Markets:Aktienanalyst Ryan Thompson vom Investmenthaus BMO Capital Markets erwartet bei den Aktien des kanadischen Goldproduzenten Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) nur noch eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets haben nach Vorlage der Quartalszahlen eine Aktualisierung des Bewertungsmodells von Hecla Mining Co. vorgenommen.Der Q1-Bericht habe für Enttäuschung gesorgt. Die bilanzielle Lage des Unternehmens sei mittlerweile etwas angespannt. Das Risiko, dass die Kreditbedingungen von Banken nicht eingehalten werden könnten, sei hoch.Versuche eine Kapitalerhöhung durchzuführen müssten unter herausfordernden Bedingungen gestartet werden. Ein Asset-Verkauf werde wohl kaum die notwendigen Erlöse generieren, so der Analyst Ryan Thompson.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Hecla Mining-Aktie: