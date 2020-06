Obwohl Roche neben seinen bewährten Krebsmedikamenten auch Mittel gegen Multiple Sklerose oder die Bluterkrankheit entwickle und darüber hinaus mehrere vielversprechende Wirkstoffe in der Pipeline habe, punkte die Aktie mit einer moderaten Bewertung, einer soliden Dividendenrendite und kontinuierlichen Prognoseanhebungen. Ähnlich sehe das auch bei Novo Nordisk und Novartis aus. Zwar würden bei Pharmaunternehmen immer wieder auslaufende Patente und damit die wachsende Konkurrenz seitens von Generika drohen, doch würden die großen Unternehmen dem mit einer prallen Produkt-Pipeline und innovativen Technologien vorsorgen.



Schon längst sei die Unterscheidung zwischen klassischen Pharmaunternehmen auf der einen und Biotech-Startups auf der anderen Seite nicht mehr zeitgemäß. Heute würden auch die milliardenschweren Unternehmen wie Roche oder Novartis auf innovative Therapieformen und Wirkstoffe setzen oder sich an Biotech-Unternehmen beteiligen. Da sich dieses Wachstumspotenzial anders als bei reinen Biotech-Titeln aber nicht so deutlich in den Kursen niederschlage, dürften sich Aktionäre über günstigere Einstiegskurse und damit langfristig mehr Stabilität im Depot freuen.



Obwohl die Suche nach einem Corona-Impfstoff an der Börse vordergründig andere Themen überlagere, würden Anleger gut daran tun, auch künftig auf die großen Unternehmen der Branche zu setzen. Die Pandemie habe die Schwächen selbst weit entwickelter Gesundheitssysteme aufgezeigt. Dies werde in den kommenden Jahren zu vermehrten Investitionen in diesem Bereich führen. Profitieren würden davon in erster Linie die Platzhirsche. Neben den oben genannten Unternehmen könnten das auch Anbieter von Medizintechnik oder aber von Verbrauchsmaterial rund um Therapie oder Labor sein. In einer Zeit, in der zahlreiche Initiativen auf der Suche nach einem Impfstoff seien, sollten Investoren davon Abstand nehmen, Roulette zu spielen, indem sie versuchen, die eine Impfstoff-Aktie zu finden. Stattdessen seien die üblichen Verdächtigen die beste Wahl, um auch als Anleger von der gestiegenen Aufmerksamkeit für Titel aus dem Gesundheitswesen zu profitieren. (08.06.2020/ac/a/m)





Bad Reichenhall (www.aktiencheck.de) - Während die Suche nach einem Corona-Impfstoff die Aktien von Biotech-Titeln Achterbahn fahren lässt und spekulative Anleger bei diesen Werten leicht aufs falsche Pferd setzen können, bleiben Aktionäre traditioneller Healthcare-Titel entspannt, so Hermann Ecker, Portfoliomanager bei der Bayerische Vermögen Management AG.Aktien wie Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R), Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278) oder auch Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311) würden mit einem krisensicheren Geschäft punkten. Beispielsweise sei Novo Nordisk der weltweit größte Hersteller von Insulin. Der wachsende Wohlstand rund um den Erdball sowie die zunehmende Alterung in Industrieländern würden dafür sorgen, dass Arznei gegen Diabetes auch noch in Jahren ein Wachstumsfeld bleiben werde. Oder nehme man Roche: Der Spezialist in der Krebstherapie habe einige vielversprechende Produkte im Angebot. Doch auch das Wachstum komme nicht zu kurz: Da Roche bereits 2009 das Biotech-Unternehmen Genentech übernommen habe, seien die Schweizer auch bei neuen Medikamenten ganz weit vorne mit dabei.