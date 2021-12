1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.



5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen. In 2020 erzielte sie einen Umsatz von 620 Mio. Euro und ein EBIT von 42 Mio. Euro. Die Hawesko-Gruppe beschäftigt in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (16.12.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, ändert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) von zuvor "halten" auf "kaufen".Die Hawesko Holding AG entwickle sich unverändert hervorragend und profitiere dabei von ihrer sehr breiten Aufstellung. Als klare Gewinner hätten sich im Corona-Umfeld die Segmente Retail und E-Commerce mit entsprechend hohen Zuwachsraten positioniert. Die Schließungen von Hotellerie und Gastronomie über eine lange Zeit hätten zu einem verstärkten Weinkonsum innerhalb der eigenen vier Wände geführt.Das dritte Quartal habe zwar eine leichte Abschwächung des Wachstums in diesen beiden Segmenten gebracht, dafür habe die Gesellschaft aber in ihrem B2B-Bereich von der zunehmenden Öffnung der Gastronomie profitiert.Insgesamt würden die Analysten der GBC AG jedoch eine grundlegende Änderung beim Weinkonsum erwarten, da viele Verbraucher mittlerweile die einfache und schnelle Online-Weinbestellung zu schätzen gelernt hätten. Die inzwischen wieder verschärften Beschränkungen im Zusammenhang mit Corona dürften diesen Trend noch verstärken. Auch die Verkäufe über den Fach- und Lebensmitteleinzelhandel würden an Bedeutung gewinnen.Ebenfalls positiv würden die Analysten der GBC AG die anhaltend erfreuliche Entwicklung im Bereich der Neukundengewinnung werten. Dadurch verfüge die Hawesko-Gruppe in den kommenden Jahren über eine breitere Kundenbasis. Als Glücksfall erweise sich dabei die bereits vor Jahren gestartete Digitalisierungsoffensive der Gesellschaft. Die starke Positionierung eröffne dem Konzern auch in den kommenden Jahren weitere Wachstumspotenziale.Die guten Zahlen hätten auch den Aktienkurs beflügelt, der jedoch jüngst in den Bereich um 50 Euro zurückgekommen sei. Auf Basis der von den Analysten der GBC AG geschätzten Dividende ergebe sich derzeit eine Ausschüttungsrendite von stattlichen 4,3 Prozent, womit sich die Gesellschaft als Dividendenperle erweise. Auf Basis ihrer leicht angehobenen Ertragsschätzungen würden die Analysten der GBC AG auch ihr Kursziel geringfügig von 65 auf 66 Euro erhöhen.Angesichts des auf dieser Grundlage aktuell bestehenden Upside-Potenzials von nahezu 30 Prozent stuft Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, das Papier von Hawesko auf dem derzeitigen Kursniveau wieder als "Kauf" (zuvor "halten") ein. (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Mögliche Interessenkonflikte: