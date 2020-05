Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte sie - in ihren drei Vertriebskanälen Omni-Channel (Jacques' Wein-Depot), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Digital (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 954 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.05.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Gemäß dem Motto "Getrunken wird immer" gehört die Aktie der Hamburger Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) zu den unbestrittenen Gewinnern der aktuellen Situation, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Aus Daten des Marktforschungsinstituts GfK gehe nämlich u. a. hervor, dass von Ende Februar bis Ende März 2020 in Deutschland etwa ein Drittel mehr Wein gekauft worden sei als im gleichen Vorjahreszeitraum.Die Hawesko Holding AG sei führender Anbieter von hochwertigen Weinen und Champagnern. Mit den Marken "Jacques‘ Wein-Depot" und "Wein & Co" sei das Unternehmen im Einzelhandel vertreten, im B2B-Bereich kenne man die Marken "Wein Wolf " und "CWD Champagner- und Wein-Distributions-gesellschaft", im E-Commerce "HAWESKO" und "Vinos". In den letzten zehn Jahren habe die 1964 gegründete Gesellschaft den Umsatz von 378 Mio. Euro im Jahr 2010 auf zuletzt 556 Mio. Euro 2019 steigern können. In all diesen Jahren sei ein Konzernjahresüberschuss ausgewiesen und eine Dividende ausgeschüttet worden.Im Geschäftsjahr 2019 habe der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 6% auf 556 Mio. Euro gesteigert werden können, auch wegen der im Oktober 2018 akquirierten österreichischen Wein & Co. GmbH. Das operative Konzernergebnis (EBIT) sei um 5,1% auf 29,1 Mio. Euro gewachsen. Unter dem Strich habe ein Konzernjahresüberschuss von 15,8 Mio. Euro oder 1,76 Euro pro Aktie gestanden.Die Experten würden davon ausgehen, dass die positiven Effekte der Krise mittelfristig überwögen. Insbesondere die Zunahme des E-Commerce verspreche zukünftig hohes Potenzial und die stationären Weinhandlungen würden bereits wieder anlaufen, die Gastronomie sollte ebenfalls bald folgen. Aus der für die kommende Hauptversammlung avisierte Dividendenzahlung von 1,30 Euro je Aktie errechne sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,9%. Bis 34 Euro würden die Experten die Bewertung der Hawesko-Aktie als attraktiv erachten.Das mittelfristige Kursziel sehen die Experten von "AnlegerPlus News" bei 50,00 Euro, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 27 Euro platziert werden. (Ausgabe 05/2020)