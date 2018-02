Börsenplätze Hawesko-Aktie:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte sie - über ihre drei Vertriebskanäle Weinfacheinzelhandel (Jacques' Wein-Depot), Großhandel (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Versandhandel (insbesondere Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor und Wein & Vinos) - einen Umsatz von EUR 465 Mio. und beschäftigte rund 925 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.02.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW).Wie von Renner erwartet, habe die Hawesko Holding AG auch das vierte Quartal 2017 mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft erfolgreich gestalten können. Dabei habe die Gesellschaft sogar geringfügig die Umsatzschätzung des Analysten übertroffen. Auf dieser Basis sehe Renner Hawesko auch im laufenden Jahr weiter auf Wachstumskurs. Nachdem der Weinhändler schon im vergangenen Jahr kleinere sinnvolle Akquisitionen getätigt habe, erwarte der Analyst auch in Zukunft weitere Zukäufe. Diese könnten seine jetzigen Umsatzprognosen noch weiter beschleunigen.Bei einem für 2018 prognostizierten Ergebnis von 2,37 Euro je Aktie beläuft sich das KGV aktuell auf 20,8 und bewegt sich damit oberhalb des entsprechenden KGVs unserer Peer-Group Getränke/Tabak von derzeit 19,6, so Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research. Bei einer ergänzenden Bewertung anhand eines EBIT-Multiples ergebe sich bei geschätzten 32,6 Mio. Euro für 2018 jedoch ein Faktor von 13,6, der unter dem im Rahmen des von FCF veröffentlichten aktuellen "Valuation Monitor Q3 2017" publizierten Multiple von 15,1 für Hawesko liege.Vor diesem Hintergrund bekräftigt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, seine bisherige Einschätzung, die Hawesko-Aktie zu halten, und belässt auch sein Kursziel unverändert bei 51 Euro. (Analyse vom 15.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link