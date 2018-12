Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während sich der italienische Finanzminister Giovanni Tria gestern Medienberichten zufolge für eine Absenkung der geplanten Neuverschuldungsquote im nächsten Jahr auf 2,0% (statt 2,4%) aussprach und damit ein Entgegenkommen Italiens im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission signalisierte, sorgten die Ankündigungen des französischen Staatspräsidenten Macron für neue Sorgenfalten in Brüssel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So dürften die nach Schätzung des französischen Finanzministeriums als Reaktion auf die landesweiten Proteste gegen die Reformpolitik Macrons erwogenen Maßnahmen (wie u. a. der Verzicht auf eine Energiesteuererhöhung sowie weiterer Steuer- und Abgabenerleichterungen) zu einer Ausweitung des Haushaltsdefizits auf 3,4% des BIP im Jahr 2019 führen. Somit würde Frankreich die im Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) vorgesehene 3%-Neuverschuldungsgrenze verletzen und damit ebenfalls ein Verfahren wegen eines übermassigen Defizits riskieren. Dies könnte die italienische Regierung wiederum zum Anlass nehmen, an ihrem bisherigen Haushaltsplan festzuhalten und damit die Diskussion über die Auslegung und Anwendung des SWP in der Eurozone erneut entfachen.



Neben der Unsicherheit über den "Brexit"-Prozess würden die französischen Haushaltspläne aktuell einen weiteren Belastungsfaktor für den Euro darstellen. Zum US-Dollar habe sich die Einheitswährung mit Kursen um 1,13 USD gestern wieder in der Nähe des bisherigen Jahrestiefs bewegt. (12.12.2018/ac/a/m)



