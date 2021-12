Auffällig sei die sehr gute Net-Revenue-Retention-Rate des Unternehmens von 127 Prozent. Bestandskunden hätten also fast ein Drittel mehr für die Tools von HashiCorp als noch vor einem Jahr gezahlt.



Ein Kursfeuerwerk wie es Gitlab und Freshworks bei ihren Börsengängen abgebrannt hätten, sei HashiCorp zwar nicht gelungen, das erfolgreiche IPO zeige aber, dass sich das Umfeld für Anbieter von Unternehmenssoftware wieder etwas aufhelle. Die Aktie lege auch am Freitag weiter zu.



HashiCorp gehört auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2021)



HashiCorp:



HashiCorp ist der führende Anbieter von Software zur Automatisierung von Multi-Cloud-Infrastrukturen. Die Software-Suite von HashiCorp ermöglicht es Unternehmen, konsistente Workflows für die Bereitstellung, Sicherung, Verbindung und den Betrieb jeder Infrastruktur für jede Anwendung einzuführen. Die Open-Source-Tools Vagrant, Packer, Terraform, Vault, Consul, Nomad, Boundary und Waypoint von HashiCorp werden jedes Jahr 100 Millionen Mal heruntergeladen und sind bei den Global 2000 weit verbreitet. Die Enterprise- und Managed-Service-Versionen dieser Produkte erweitern die Open-Source-Tools um Funktionen, die die Zusammenarbeit, den Betrieb, die Governance und die Multi-Datacenter-Funktionalität fördern.



Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in San Francisco, obwohl 85 Prozent der Mitarbeiter von HashiCorp remote arbeiten und strategisch über den ganzen Globus verteilt sind. HashiCorp wird von Bessemer Venture Partners, Franklin Templeton, Geodesic Capital, GGV Capital, IVP, Mayfield, Redpoint Ventures, T. Rowe Price Fonds und Konten und True Ventures unterstützt. (10.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Für HashiCorp hätte der Börsengang kaum besser laufen können, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Erst habe das Software-Unternehmen seine Aktien oberhalb der angestrebten Preisspanne platziert, dann hätten die Papiere beim IPO zum Teil zweistellig zugelegt. Mit ihren Cloud-Computing-Lösungen würden die Amerikaner einen absoluten Wachstumsmarkt adressieren.In der Spitze sei der Kurs am Donnerstag bis auf 89,50 Dollar und damit fast zwölf Prozent über den Ausgabepreis von 80 Dollar geklettert.Mit einem Emissionsvolumen von 1,2 Milliarden Dollar sei HashiCorp das viertgrößte US-IPO aus dem Unternehmenssoftware-Segment in diesem Jahr gelandet. Größer seien nur die Börsengänge von Qualtrics, UiPath und SentinelOne gewesen.HashiCorp habe sich auf die Entwicklung von Software zur Verwaltung von Cloud-Infrastruktur spezialisiert. Im Rahmen von Partnerschaften arbeite das Unternehmen unter anderem mit AWS von Amazon und Google Cloud von Alphabet zusammen.Für die neun Monaten bis zum 31. Oktober weise HashiCorp einen Nettoverlust von 62 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 224 Millionen Dollar aus. Dem stehe ein Nettoverlust von 77 Millionen bei einem Umsatz von 150 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres gegenüber.