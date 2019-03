Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der 29. März rückt näher, noch ist allerdings unklar, was an diesem Tag passiert, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Fest stehe, das Gerangel um den Brexit habe Unternehmen bereits seit dem Referendum verunsichert, die deutschen Ausfuhren in das Vereinigte Königreich seien seitdem um 4,6 Prozent gefallen. Aufgrund höherer Handelshemmnisse rechne der Sachverständigenrat in seiner gestern erschienenen Konjunkturprognose mit einem weiteren Rückgang der Exporte nach Großbritannien, selbst bei einem geregelten Austritt. Ein ungeregelter wäre deutlich dramatischer. Zwar werde in dem Bericht darauf hingewiesen, dass solche Prognosen großen Unsicherheiten unterworfen seien. Ein Rückgang des britischen BIP um bis zu 7 Prozent werde allerdings nicht ausgeschlossen, was die Importe aus der EU um bis zu 25 Prozent fallen lassen könnte und nach einer Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung rund 100.000 Stellen in Deutschland gefährden würde.Zudem würde eine solche Verwerfung auch an den Devisenmärkten nicht spurlos vorbeigehen. Die am Markt erwarteten Schwankungen würden dies jedoch momentan nur in geringem Ausmaß widerspiegeln. Zwar sei die Ein-Monats-Volatilität zuletzt erneut gestiegen und liege beim Britischen Pfund deutlich über dem Niveau von anderen Währungen. Im Vorlauf des Referendums 2016 seien die erwarteten Schwankungen allerdings mehr als doppelt so hoch gewesen. (20.03.2019/ac/a/m)