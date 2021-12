Börsenplätze Harmonic-Aktie:



Kurzprofil Harmonic Inc.:



Harmonic Inc. (ISIN: US4131601027, WKN: 895791, Ticker-Symbol: HMC, NASDAQ-Symbol: HLIT) entwickelt, produziert und vertreibt Video-Infrastrukturprodukte und Systemlösungen. Das Untwernehmen mit Sitz in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien hat zwei Segmente: Video- und Kabelkante. Harmonic bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt technische Unterstützung und professionelle Dienstleistungen. Das Segment Video vertreibt Videoverarbeitungs- und -produktionslösungen und -dienstleistungen an Rundfunk- und Medienunternehmen, Streaming-Medienunternehmen, Kabelbetreiber sowie Satelliten- und Telekommunikationsanbieter (Telco) und Pay-TV-Dienstleister (TV). Die Sparte Cable Edge verkauft Kabelrandlösungen und damit verbundene Dienstleistungen an Kabelnetzbetreiber auf der ganzen Welt. (16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Harmonic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Harmonic Inc. (ISIN: US4131601027, WKN: 895791, Ticker-Symbol: HMC, NASDAQ-Symbol: HLIT) unter die Lupe.Obwohl die großen Indices nach wie vor unweit ihrer Rekordhochs notieren würden, gebe es eine Reihe von Wachstumsunternehmen, die in den vergangenen Monaten gnadenlos abgestraft worden seien. Das Jahr 2021 habe also eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig selektives Vorgehen bei der Aktienauswahl sei. Ein Outperformer in diesem Jahr sei zweifellos Harmonic.Die Harmonic-Aktie habe bereits im November ein neues Mehrjahreshoch erreicht und stehe kurz davor auf ein weiteres Rekordhoch auszubrechen. Grund: Die US-Firma biete stark nachgefragte Lösungen für qualitativ hochwertiges Streaming und den Breitbandzugang von Netzbetreibern.Wie gefragt das Angebot von Harmonic sei, würden die letzten Quartalszahlen zeigen. Die US-Amerikaner hätten ihre Erlöse in Q3 um 33 Prozent auf 126,3 Mio. Dollar gesteigert, wobei das Videosegment um 26 Prozent zugelegt habe und der Bereich Cable Access sogar ein Umsatzwachstum von 43 Prozent verbucht habe.Zusammengefasst könne man sagen, dass Harmonic ein wahrer Hidden Champion sei, der unter dem Radar vieler Anleger fliege. DER AKTIONÄR sei seit seiner Empfehlung im April bereits knapp 55 Prozent im Plus und sehe die Rally noch lange nicht am Ende.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Harmonic-Aktie die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link