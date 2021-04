NYSE-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne. (23.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Traditionsunternehmens Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Harley-Davidson-Aktie sei super gelaufen. In dieser Woche habe sie ein neues Hoch von 48 USD erreicht. Jetzt stufe Morgan Stanley die Harley-Davidson-Aktie auf 38 USD herunter. Man sage, dass das Momentum und die ganzen Aspekte, die man eingepreist habe, vielleicht etwas zu bullisch gesehen seien. Deswegen habe man hier den Daumen gesenkt. Der Wert nehme sich das durchaus wahr und notiere nun im Minus. Die Harley-Davidson-Aktie sei durchaus ein Rückschlagskandidat, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Harley-Davidson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:39,33 EUR -1,72% (23.04.2021, 16:20)