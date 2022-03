(Mit Material von dpa-AFX)



Mit einer Flotte von 253 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.100 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 421 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,1 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 126 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (11.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Die Situation auf den Weltmeeren sei derzeit immer noch von Verspätungen, knappen Transportkapazitäten und erheblich gestiegenen Preisen für Schiffstransporte geprägt. Hapag-Lloyd mache Verbrauchern und Industriekunden Hoffnungen auf eine allmähliche Entspannung der gestörten globalen Lieferketten. Die Hapag-Lloyd-Aktie kratze derweil am Jahreshoch.Das Unternehmen sehe den viel zitierten Silberstreif am Horizont: "Für die zweite Jahreshälfte sollte sich die angespannte Situation in den globalen Lieferketten verbessern und dies zu einer beginnenden Ergebnisnormalisierung führen", so die Prognose der Nummer fünf unter den großen Containerreedereien. Mittelfristig dabei helfen sollten auch zwölf neue Riesenfrachter, die 2020 und 2021 in Südkorea bestellt worden seien.Der Krieg in der Ukraine und die erheblichen internationalen Sanktionen gegen Russland dürften laut Vorstandschef Rolf Habben Jansen für wenig zusätzliche Störungen im globalen Logistikgeschäft sorgen. "Das betrifft weniger als zwei Prozent unseres Gesamtgeschäfts." Hapag-Lloyd habe wie viele andere Großreedereien auch Buchungen für Transporte von und nach Russland gestoppt. Größte Herausforderung seien derzeit die Container, die bereits unterwegs seien. "Nun müssen wir Orte finden, wo sie gelagert werden können."Containerreedereien wie Hapag-Lloyd würden zu den finanziellen Gewinnern der Corona-Pandemie und der von ihr ausgelösten Störungen der globalen Lieferketten zählen. Für 2022 rechne Hapag-Lloyd nach dem Ausnahmejahr 2021 abermals mit sprudelnden Gewinnen. Angepeilt werde nach derzeitiger Prognose ein Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 8,9 bis 10,7 Mrd. Euro, nach fast 9,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Unter dem Strich sei dabei ein Überschuss von fast 9,1 Mrd. Euro herausgesprungen, fast zehnmal so viel wie 2020. Die Aktionäre sollten davon mit einer auf das Zehnfache erhöhten Dividende von 35 Euro/Aktie profitieren.Die Hapag-Lloyd-Aktie habe in den zurückliegenden Monaten zu den besten deutschen Werten gehört. Auch zum Wochenschluss könne sie wieder zulegen. Nächste Zielmarke sei das Rekordhoch bei 295,00 Euro.Anleger bleiben weiter mit einem Stopp bei 210,00 Euro an Bord, stellen sich aber auf einen gewohnt volatilen Kursverlauf ein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2022)