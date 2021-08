XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

Kurzprofil Hapag-Lloyd AG:



Mit einer Flotte von 234 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.200 Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 388 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (05.08.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd: Prognosen angehoben - AktienanalyseDer boomende Welthandel beschert der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) weiterhin glänzende Geschäfte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im ersten Halbjahr 2021 sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) daher von rund 0,6 Mrd. auf 3,5 Mrd. Dollar nach oben gesprungen, wie Hapag-Lloyd auf Basis vorläufiger Daten mitgeteilt habe. "Vor dem Hintergrund einer ungebrochenen weltweiten Nachfrage nach Containertransporten und anhaltender Störungen der Lieferketten, die zu einer Verknappung der verfügbaren Transportkapazitäten führen, ist in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 mit einer weiterhin sehr starken Ertragsdynamik zu rechnen", habe Hapag-Lloyd mitgeteilt. Bisher sei "eine graduelle Normalisierung der Ertragslage in der zweiten Jahreshälfte" erwartet worden.Die logische Folge dieser Entwicklung sei die Anhebung der Jahresprognose. Das Konzern-EBIT werde nun in einer Bandbreite von 7,5 Mrd. bis 9,5 Mrd. Dollar erwartet. Bisher habe die Prognose nur "deutlich über Vorjahr" gelautet, als ein EBIT von 1,5 Mrd. Dollar zu Buche gestanden habe. Hapag-Lloyd zähle mit mehr als 240 Schiffen zu den weltweit wichtigsten Containerreedereien. Den endgültigen Halbjahresbericht veröffentliche die Reederei am 12. August. Mit weiteren positiven Impulsen sei dann eigentlich nicht mehr zu rechnen. Denn schon nach Vorlage der vorläufigen Zahlen habe die Aktie kräftig nach oben marschiert - von gut 170 Euro auf rund 200 Euro. Gleichwohl sei das Hoch aus dem Juli bei knapp 206 Euro noch nicht erreicht worden. (Ausgabe 30/2021)Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie: