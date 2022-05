Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Die Aktie von Hapag-Lloyd habe im heutigen Handel - wieder einmal - ein neues Rekordhoch markiert und damit ein frisches Kaufsignal generiert. Darüber hinaus habe es gute Nachrichten für die Reederei gegeben. So habe die EU-Kommission nun die Beteiligung der Reederei Hapag-Lloyd am JadeWeserPort in Wilhelmshaven genehmigt.Die Brüsseler Behörde habe am Montag mitgeteilt, dass der geplante Einstieg nur begrenzte Auswirkungen auf den Binnenmarkt habe und daher keine wettbewerblichen Bedenken aufwerfe. Hapag-Lloyd wolle sich beim JadeWeserPort mit 30 Prozent am Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) und mit 50 Prozent am Rail Terminal Wilhelmshaven (RTW) beteiligen. Der Terminalbetreiber Eurogate solle die verbleibenden Anteile halten.Der 2012 in Betrieb genommene JadeWeserPort könnte jährlich 2,7 Millionen Standardcontainer (TEU) umschlagen, die Auslastung liege bisher aber unter den Erwartungen. Es werde erwartet, dass der Einstieg von Hapag-Lloyd das Umschlagsvolumen steigern könne. Zum Kaufpreis sei im September letzten Jahres Schweigen vereinbart worden.Daher heißt es: An Bord bleiben und den Stoppkurs zur Gewinnsicherung erneut nachziehen - diesmal auf 280,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wegen des sehr geringen Streubesitzes und des fulminanten Kursanstiegs sei die Aktie indes weiterhin nur für Mutige geeignet. (Analyse vom 02.05.2022)Mit Material von dpa-AFX