Kurzprofil Hapag-Lloyd AG:



Mit einer Flotte von 215 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,6 Mio. TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der führenden Linienreedereien der Welt. Das Unternehmen ist mit rund 12.000 Mitarbeitern an 420 Standorten in 126 Ländern vertreten. Hapag-Lloyd hat eine Containerkapazität von 2,3 Mio. TEU - darunter eine der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Mit insgesamt 125 Liniendiensten weltweit sind schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten gesichert. Hapag-Lloyd ist eine der führenden Gesellschaften im Verkehr für Transatlantik, den Nahen Osten, Lateinamerika und Intra-Amerika. (09.01.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Aufsichtsratsmitglied Karl Gernandt hat zum 08.01.2018 ein Paket von rund 2.000 Hapag-Lloyd-Aktien zum Kurs von 33,23 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 66.465 EUR entspricht. Bereits am 05.12.2017 hat er auch 2.000 Stück zum gleichen Preis gekauft.Das Unternehmen hat das dritte Quartal 2017 mit einem deutlich positiven Konzernergebnis und einem signifikant gestiegenen operativen Ergebnis (EBIT) beendet, wie am 14.11.2017 mitgeteilt. Der Gewinn nach Steuern betrug 54,3 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 8,2 Mio. EUR), das EBIT stieg auf 180,6 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 65,6 Mio. EUR) und das EBITDA lag bei 361,5 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 184,6 Mio. EUR).Im Dezember hat die Rating-Agentur Standard & Poor's das B+ Rating von Hapag-Lloyd bestätigt und den Ausblick von "negativ" auf "stabil" angehoben. Die Anpassung des Ausblicks spiegelt die Erwartung wieder, dass sich das verbesserte EBITDA von Hapag-Lloyd und ein sukzessiver Schuldenabbau 2018 positiv auf die für das Rating wichtigen Finanzkennzahlen und die Liquidität auswirken werden.Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie: