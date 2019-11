Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

165,00 EUR -0,48% (07.11.2019, 16:09)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

164,90 EUR -0,18% (07.11.2019, 16:12)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (07.11.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Das Nettoergebnis habe in Q3/2019 mit 340,7 (Vj.: 170,0) Mio. Euro deutlich über dem Marktkonsens von 273,5 Mio. Euro gelegen. Die gebuchten Bruttoprämien seien um 13,8% auf 5,70 (Vj.: 5,01; Marktkonsens: 5,52) Mrd. Euro geklettert. Die Netto-Großschadenbelastung habe sich wegen größerer Belastungen (u.a. Hurrikan "Dorian" (186,6 Mio. Euro) deutlich auf 405,3 (Vj.: 271,3) Mio. Euro erhöht und habe das Quartalsbudget übergestiegen. Das EPS sei auf 2,82 (Vj.: 1,41; Marktkonsens: 2,22) Euro geklettert. Trotz des kürzlich aufgetretenen Taifuns "Hagibis" in Japan und der bisher unbekannten Schadenshöhe, gehe Hannover Rück davon aus, die Großschadenbelastung von 875 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2019 nicht wesentlich zu übersteigen. Aufgrund der Erhöhung der Guidance sowie den guten Q3-Zahlen erhöhen der Analyst seine Erwartungen (u.a. EPS 2019e: 10,24 (alt: 9,81) Euro; EPS 2020e: 10,65 (alt: 10,35) Euro).Zusätzlich zu der soliden Dividendenrendite (Basisdividendenrendite 2019e: 3,3%; 2020e: 3,5%), habe der Rückversicherer eine Sonderdividende in Aussicht gestellt, welche, bei Erreichung der Jahresziele, zusätzlich ausgeschüttet werde.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Hannover Rück-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 145,00 Euro auf 180,00 Euro erhöht. (Analyse vom 07.11.2019)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: