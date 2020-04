Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

139,90 EUR +3,25% (27.04.2020, 15:02)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (27.04.2020/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Licht und Schatten bei dem Empfehlungsliste-Titel Hannover Rück. Im ersten Quartal 2020 habe der drittgrößte Rückversicherer der Welt einen soliden Geschäftsverlauf verzeichnet. Das EBIT sei nur geringfügig um 5% auf 426 Mio. Euro zurückgegangen und der Nettogewinn habe leicht um 2% auf 300 Mio. Euro zugelegt. Für das Gesamtjahr habe der Vorstand angesichts der beträchtlichen Unsicherheiten durch die Corona-Krise aber sein ursprüngliches Gewinnziel zurückgenommen, das ein Nettoergebnis von 1,2 Mrd. Euro vorgesehen habe. Stattdessen werde insbesondere bei der Schaden-Rückversicherung und dem Kapitalanlageergebnis mit größeren Belastungen gerechnet, ohne diese genau spezifizieren zu können. Generell sähen sich die Niedersachsen mit einer Solvenzquote, die Ende 2019 mit 250% deutlich über den aufsichtsrechtlich geforderten 180 bzw. 200% gelegen habe, aber robust aufgestellt. Das drücke sich auch in der Dividende aus, die sogar um 25 Cent auf 5,50 Euro je Aktie angehoben worden sei, was aktuell einer stolzen Rendite von gut 4% entspreche.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleiben bei der Hannover Rück-Aktie investiert. Das Kursziel laute 200,00 Euro. (Ausgabe 16 vom 25.04.2020)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:140,10 EUR +4,55% (27.04.2020, 14:56)