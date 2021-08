Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

149,75 EUR +0,57% (10.08.2021, 19:42)



Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

149,30 EUR +0,50% (10.08.2021, 17:35)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (10.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Die Zahlen für H1/2021 des Hannoveraner Konzern hätten in etwa seinen Erwartungen entsprochen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er sehe den Konzern nach wie vor auf Kurs, die für 2021 kommunizierten Zielwerte und auch seine aktuellen Prognosen erreichen zu können. Wie in Q1/2021 hätten Hannover Rück in Q2 ordentliche Prämienzuwächse und günstige Schadenverläufe beflügelt. Angesichts der verheerenden Flutkatastrophen in Mitteleuropa, der Unruhen in Südafrika sowie weiterer möglicher Schadenereignisse wie z.B. die derzeit laufende Hurrikansaison dürften die Großschadenbudgets in H2/2021 stärker beansprucht werden. Bei bestätigter Prognostik mit KGVs um 13/14 sehe Sack aktuell wenig Kurspozential.Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Hannover Rück-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 145 Euro bekräftigt. (Analyse vom 10.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Hannover Rück SE": Keine vorhanden.Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: