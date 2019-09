Nun habe sich aber gezeigt, dass sich die Chinesen die Erpressungen aus Washington nicht widerspruchslos bieten lassen würden, wie das bei Kanada und Mexiko weitestgehend der Fall gewesen sei. Im Gegenteil: Das Reich der Mitte habe klargestellt, dass es amerikanische Waren seinerseits mit Strafzöllen belasten wolle. Viele US-Unternehmen würden dadurch in eine unangenehme Lage geraten, denn China gelte angesichts seiner Größe als der Wachstumsmarkt schlechthin. In den meisten Produktkategorien wie z.B. Autos, Stahl, Computer, Chemie, etc. sei das Reich der Mitte mittlerweile der größte Markt der Welt. Sollten amerikanische Unternehmen den Zugang dazu verlieren, wäre das ein Desaster.



Zudem verhalte sich Peking in dem Handelsstreit diplomatisch klug, was man von den USA eher nicht behaupten könne. Während China ruhig und gezielt auf US-Provokationen reagiere, zwitschere Donald Trump im Minutentakt cholerische Kurznachrichten. Geschickt sei auch die Politik Chinas, weniger Agrargüter aus den USA einzuführen. Die Herren in Peking würden sehr wohl wissen, dass die US-Farmer ganz überwiegend Trump-Wähler seien.



Besonderen Zorn habe schließlich die Abwertung der chinesischen Landeswährung Yuan bei Präsident Trump hervorgerufen. Ohne ein Mittel dagegen zu finden, dresche Donald Trump seither auf seinen eigenen Notenbankpräsidenten ein, damit dieser die angeblich viel zu hohen Zinsen senke.



Zu den Kollateralgeschädigten des beschriebenen Handelskrieges gehöre die deutsche Exportwirtschaft, die sich in den letzten Monaten merklich abgekühlt habe. Und es sei gut vorstellbar, dass die USA auch gegenüber Europa einen Handelskrieg beginnen möchten, wenngleich die jüngsten China-Erfahrungen dem Immobilienmogul Trump etwas das Mütchen gekühlt hätten. Immerhin wolle Trump in 15 Monaten erneut zum Präsidenten gewählt werden und dafür benötige er eine gut laufende Wirtschaft. Trotz maximaler Stimulation sei die US-Wirtschaft im zweiten Quartal lediglich um zwei Prozent gewachsen. Das würden auch die Chinesen wissen, denen dadurch neue Trümpfe zuwachsen würden.



Per Saldo werde nun von den Notenbanken erwartet, durch deutlich verringerte Zinsraten den Dämpfungswirkungen des Handelskrieges entgegenzutreten. Negative Realzinsen würden weltweit zum Dauerzustand. Weniger denn je gebe es zu konservativ betriebenen Aktienanlagen, sinnvolle Anlagealternativen.







