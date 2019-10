Wien (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street hat am letzten Handelstag des dritten Quartals mit Aufschlägen geschlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gold als "sicherer Hafen" sei gestern ebenfalls nicht gesucht gewesen, zumal gute chinesische Wirtschaftsdaten die Sorgen um einen konjunkturellen Abschwung etwas gemildert hätten.Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden eine leicht positive Eröffnung an den europäischen Handelsplätzen erwarten. (01.10.2019/ac/a/m)