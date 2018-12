Die Weltwirtschaft werde nach der jüngsten OECD-Prognose in 2019 und 2020 um 3,5% wachsen. Im Frühjahr 2018 habe diese Hochrechnung noch 0,2% höher gelegen. In vielen Ländern habe die Arbeitslosenquote einen Tiefstand erreicht. In den 34 OECD-Ländern liege diese Quote auf dem tiefsten Stand seit Beginn dieser Aufzeichnungen im Jahr 1981. Und der Mangel an Arbeitskräften beginne sich bei hohem Kapazitätsauslastungsgrad auszuwirken. Steigende Risiken könnten aber das projizierte Soft Landing unterminieren. Handelsrestriktionen und höhere Importzölle würden bereits die Investitionen vermindern. Anziehende US-Zinsen und der gestiegene US-Dollar hätten zu einem Kapitalabfluss aus in USD hochverschuldeten Schwellenländern geführt und würden die dortige Nachfrage senken. Andererseits würden die Frühindikatoren allen Spekulationen über eine bevorstehende Rezession der Weltwirtschaft widersprechen.



Weltweit bestehe das größte Dilemma, mithilfe einer aktiven Konjunkturpolitik der Abschwächung entgegen zu wirken, darin, dass die Mittel der Geld- und Fiskalpolitik ausgeschöpft seien. Die Leitzinsen seien bereits auf oder nahe null Prozent. In den USA seien sie trotz der jüngsten Erhöhungen immer noch deutlich unterhalb der angestrebten "normalen" Zinsstruktur. Die Staatsverschuldung habe in fast allen Ländern (mit Ausnahme von Deutschland) in unerträglichem Maße zugenommen. Extreme Beispiele seien Japan, die USA und Italien. Monetäre und fiskalpolitische Stimulierungen würden vermutlich fast überall abgebaut, obwohl das Gegenteil angebracht wäre. Die EZB könne ihre negativen Zinsen nicht noch weiter senken. In den USA liege die Inflationsrate schon über den Leitzinsen. In fast allen OECD-Ländern müsse mit anziehenden Teuerungsraten gerechnet werden. Dazu würden keine monetären oder fiskalpolitischen Stimulierungen passen.



Doch wo liege der Ausweg aus dieser verfahrenen Situation? Die Konjunkturberuhigung spreche für eine Fortsetzung der ultra-expansiven Geldpolitik und für eine Beibehaltung der bereits absurd hohen Verschuldung. Doch damit könne ein Anstieg der Inflationsraten nicht vermieden werden. Auch verschärfte Handelsrestriktionen und höhere Importzölle würden anziehende Teuerungsgefahren verursachen. Als letzte Maßnahme würden noch Eingriffe in die Devisenmärkte bleiben.



Weltweite Konjunkturberuhigung, steigende Inflationsgefahren, sinkende Unternehmensgewinne, geopolitischen Spannungen, Devisenturbulenzen u. a. würden für ein defensiveres Investitionsverhalten an den Finanzmärkten sprechen. (Ausgabe vom 02.12.2018) (03.12.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allmählich wird es Zeit, die Vorstellungen über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft vollkommen zu ändern. Diese Folgerung ist aus den OECD Frühindikatoren (Composite Leading Indicator CLI) zu ziehen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Sie würden die wirtschaftlichen Aktivitäten widerspiegeln, die in sechs bis neun Monaten zu erwarten seien. Aus diesem Grund habe die OECD ihre Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft, die meisten Industrieländer und wichtige Schwellenländer gegenüber ihrer letzten Publikation vom September 2018 nach unten revidiert. Auslöser für die vorsichtigere Einstellung seien die Handelskonflikte und politischen Unsicherheiten in der ganzen Welt.