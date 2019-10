Die Experten würden eine kleinere Übergewichtung in Aktien und eine entsprechende Untergewichtung in Anleihen beibehalten. Im Aktienbereich würden sie in US-Aktien übergewichtet bleiben, da sie dort das attraktivste Renditepotenzial sehen würden.



Das Abkommen beeinflusse allerdings die Branchenempfehlungen von Danske Bank, wo die Finanzbranche von untergewichtet auf neutral angehoben worden sei.



Die Finanzbranche sei bei Anlegern schon seit längerer Zeit ein unbeliebter Sektor. Die extrem niedrigen Zinsen hätten die Gewinne der Banken geschmälert. Gleichzeitig sei der Sektor von regulatorischen Anforderungen erfasst worden, die massive Investitionen verlangen würden. Außerdem leide die Finanzbranche unter dem langfristigen Trend, dass Anleger seit der Finanzkrise Wachstumsaktien bevorzugen würden. Diese hätten in den vergangenen zehn Jahren im Allgemeinen deutlich stärkere Anstiege verzeichnet als Value-Aktien, die durch günstige Bewertungen im Verhältnis zum Unternehmenswert gekennzeichnet seien - und die Finanzbranche sei ein klassischer Value-Sektor.



Mit dem angekündigten Teilabkommen zwischen den USA und China stünden die Zeichen auf leicht steigende Zinsen am langen Ende, da es die Zukunftsaussichten für die Weltwirtschaft etwas stabilisiere, was wiederum positiv für die Gewinnchancen der Banken wäre.



Wenn zugleich viele Investoren eine sehr geringe Ausrichtung auf den Finanzsektor hätten, könnten Finanzaktien besonders stark in die Höhe schnellen, wenn die Anleger allmählich wieder Geschmack an dieser Branche finden würden.



Wenn Finanzaktien erst wieder Fahrt aufnehmen würden, könne man gar nicht schnell genug reagieren, bevor es zu spät sei. Dann werde es teuer, wenn man mit einer Untergewichtung in diesem Sektor Rendite einbüße. In Bezug auf die Gewinne und die regulatorischen Anforderungen würden die Experten weiterhin große Herausforderungen für den Sektor sehen.



Die Experten würden primär einen breiten Zugang zum Finanzsektor empfehlen anstatt zu versuchen, vielversprechende Einzelaktien herauszupicken. Nicht zuletzt, weil die bevorstehende Berichtssaison einen besonders großen Unterschied zwischen den Gewinnern und Verlierern innerhalb des Sektors in der kommenden Zeit hervorbringen könne. Bei einer Investition in Einzelaktien würden die Experten Anlegern empfehlen, sich auf Qualitätsaktien zu konzentrieren.



Als Gegengewicht zur Erhöhung der Gewichtung im Finanzsektor reduziere Danske Bank ihre Ausrichtung auf die Grundbedarfsgüterbranche von neutral auf untergewichtet - unter anderem, weil sich dieser Sektor gut entwickelt habe und jetzt unter den defensiveren Branchen am teuersten sei. (22.10.2019/ac/a/m)





