Nach mehr als einer Handelsstunde könne man feststellen, dass der deutsche Leitindex um 1,7% falle. Andere europäische Indices würden sich anschließen: Der französische CAC40 falle um 2%, der EURO STOXX 50 um 1,9%, der italienische FTSE MIB um fast 2% und der spanische IBEX um 1,5%. Die Märkte in Großbritannien würden aufgrund eines Feiertages ("Early May Bank Holiday") geschlossen bleiben.



In Bezug auf Spanien und Italien seien die EMIs zum Dienstleistungssektor für April zu erwähnen, da sie weit unter den Erwartungen gelegen hätten. Der Index für Spanien sei von 56,8 auf 53,1 Punkte (Erwartung: 55,1 Punkte) gefallen, während der Index für Italien von 53,1 auf 50,4 Punkte (Erwartung: 51,8 Punkte) zurückgegangen sei. Auch wenn diese Ergebnisse nicht überraschend seien (solch düstere Ergebnisse hätten erwartet werden können, da der Dienstleistungsindex für die gesamte Eurozone nachgegeben habe), würden sie signalisieren, dass die Konvergenz zwischen dem Dienstleistungs- und Fertigungssektor offensichtlich nicht vom verarbeitenden Gewerbe ausgehe.



Die Aktie von BASF falle um rund 7%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt habe, dass sein Gewinnwachstum am unteren Ende seiner Prognose liegen würde, unter anderem unter Berufung auf globale Handelsspannungen. Daher sollte man bei einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts nicht sonderlich überrascht sein, wenn die Aktien weiter an Boden verlieren würden.



Darüber hinaus würden auch die deutschen Automobilhersteller zu den schwächsten Einzelwerten gehören, da sich die Anleger an die Bedrohung (Zölle auf in die USA importierte Autos) zu erinnern scheinen, die Trump Anfang des Jahres gegenüber der europäischen Automobilindustrie angekündigt habe. Die Aktie von thyssenkrupp verliere ebenfalls deutlich an Wert, trotz des gestern veröffentlichten Berichts, dass das Unternehmen Spielraum für eine Einigung mit der EU-Kommission über ein geplantes Joint Venture mit Tata Steel sehe. (06.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den europäischen Aktienmärkten war der Start in die neue Handelswoche alles andere als erfolgreich, so die Experten von XTB.Die meisten Indices aus Europa hätten den heutigen Handel deutlich unter den Schlusskursen vom Freitag gestartet, und der Hauptgrund dafür sei ein Tweet von US-Präsident Donald Trump, der auf eine weitere Eskalation beim Handelsstreit zwischen den USA und China hinweise. Natürlich seien die chinesischen Aktien am stärksten betroffen, aber die Drohung weiterer Zölle würden auch die europäischen Anleger erschrecken, da die deutschen Automobilhersteller heute Morgen erhebliche Verluste verzeichnet hätten (Trump habe wiederholt von Zöllen auf europäische Autos, die in die USA importiert würden, gesprochen).