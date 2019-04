"Damit bleibt der größte Teil des Konflikts und der Zusammenarbeit noch in einer Reihe von befristeten Vereinbarungen festzulegen. So haben sich die USA offenbar darauf geeinigt, dass China bis 2025 einige Importe erhöhen wird. Die Europäer verfolgen ihre eigenen Bemühungen", sage Galy. Der wirtschaftliche Imperativ sollte in der Regel andere Motive überwiegen.



Wichtige Länder neigten dazu, zusammenzuarbeiten, wenn die Alternative viel schlechter sei, wenn ihre Konjunkturzyklen miteinander verflochten seien und wenn sie eine so genannte Super-Gruppe bilden wöllten (z.B. die Europäische Union). Sie kooperierten, weil sie davon ausgingen, dass andere dies im Laufe der Zeit auch weiterhin tun würden, und der entsprechende Nutzen den anderer Strategien bei weitem überwiege. Wenn die Gewinne quasi als zeitlich begrenzter Reset betrachtet würden, seien die Vorteile eines abweichenden Verhaltens sehr hoch, was teilweise auf China zutreffe. China baue seine Binnenwirtschaft mit eigenen Suchmaschinen und Technologieriesen so auf wie Japan und Südkorea zuvor. Der Unterschied bestehe darin, dass China die Größe eines Marktes habe, um damit durchkommen zu können.



"Die Europäer verfolgten dieselbe Strategie, indem sie die Entstehung von Airbus (und anderen) subventionierten. Es ist unwahrscheinlich, dass China langfristig von einer Politik der nationalen Champions abweichen wird. China ist im Vergleich zu den Vereinigten Staaten angesichts eines großen und wachsenden Handelsungleichgewichts besonders anfällig", meine Galy. Die Verhandlungen sollten den hohen Handelsüberschuss Chinas verringern. In der Theorie gelte: Je größer der Überschuss, desto stärker sei die Währung. Deshalb sollte eine Verringerung des Handelsüberschusses Chinas zu einer Schwächung des Renminbis gegenüber dem frei schwankenden US-Dollar führen.



Die Wechselkursgewinne ließen vermuten, dass die Handelsbilanz etwas einseitig bleibe. Die Schlussfolgerung sei, dass wir uns mit einer moderateren Variante des Kalten Krieges konfrontiert sähen, in dem Handelsgewinne und das Streben nach Macht miteinander verflochten seien.



Geopolitische Blöcke würden durch interne oder externe Dysfunktionalität auseinander gezogen. Ein übermäßiger Wettbewerbsdruck könnte zu einem schweren Rückschlag für den Handel führen. Einige Schwellenländer hätten bekanntlich den Fokus auf die Inflation verloren, wenn sie mit einer großen Verlangsamung konfrontiert seien. Der Wettbewerb um eine gemeinsame knappe Ressource wie Energie könne ebenso schädliche Auswirkungen haben wie neue Technologien (z.B. Fracking).



"Die USA und China werden wahrscheinlich eine Reihe von Vereinbarungen durchlaufen. Denn es besteht die Notwendigkeit, dass die Partner an den Tisch zurückkehren, insbesondere da das Wachstumspotenzial in China stärker nachlässt", schließe Galy. (16.04.2019/ac/a/m)







