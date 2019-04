Durch die Mandatserteilung kann die Umsetzung der von den Präsidenten Juncker und Trump im Juli 2018 vereinbarten Gemeinsamen Erklärung weiter vorangetrieben.



Die Richtlinien für die Verhandlungen umfassen zwei mögliche Abkommen mit den USA:



- Ein Handelsabkommen, das sich ausschließlich auf Industriegüter konzentriert, mit Ausnahme von Agrarprodukten;



- Eine zweite Vereinbarung über die Konformitätsbewertung, um es den Unternehmen zu erleichtern, nachzuweisen, dass ihre Produkte die technischen Anforderungen auf beiden Seiten des Atlantiks erfüllen.



Im Einklang mit den von den EU-Regierungen vereinbarten Richtlinien wird die Kommission die potenziellen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen des Abkommens weiter prüfen und dabei die Verpflichtungen der EU in internationalen Abkommen, einschließlich des Pariser Abkommens über den Klimawandel, berücksichtigen. Diese Bewertung sowie der Verhandlungsprozess selbst werden im regelmäßigen Dialog mit dem Europäischen Parlament, den Mitgliedstaaten, der Zivilgesellschaft und allen relevanten Interessengruppen im Einklang mit dem Engagement der Europäischen Kommission für Transparenz durchgeführt. Im Rahmen ihres Engagements für eine integrative Handelspolitik führt die Kommission derzeit eine öffentliche Konsultation zur freiwilligen regulatorischen Zusammenarbeit durch.



Eine von der Europäischen Kommission durchgeführte Wirtschaftsanalyse zeigt bereits, dass ein Abkommen zwischen der EU und den USA über die Abschaffung der Zölle auf Industriegüter die EU-Exporte in die USA um 8 Prozent und die US-Exporte in die EU um 9 Prozent bis 2033 erhöhen würde. Dies entspricht einem zusätzlichen Gewinn von 27 Mrd. Euro bzw. 26 Mrd. Euro an EU- und US-Exporten. (15.04.2019/ac/a/m)





