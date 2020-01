London (www.aktiencheck.de) - Zwei Hauptthemen werden die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft im Jahr 2020 wahrscheinlich dominieren und prägen: Handel und Politik, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Während die erste Jahreshälfte durch eine weiterhin schleppende globale Wachstumsprognose, insbesondere für die USA, gekennzeichnet sein dürfte, würden die Frühindikatoren aus Branchenumfragen in der zweiten Jahreshälfte einen rosigeren Verlauf aufweisen.



Im Jahr 2020 werde es nicht leicht sein, attraktive Gelegenheiten zu finden; dennoch gebe es in Teilen der Schwellenländer, bei Asset-Backed Securities und Krediten, interessante Nischen. Wie immer sei ein robuster und anspruchsvoller Anlageprozess der Schlüssel zur Vermeidung unerfreulicher Überraschungen. (14.01.2020/ac/a/m)





