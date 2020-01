Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Lage an den Finanzmärkten hat sich am Montag etwas beruhigt - die Spannungen im Nahen Osten bleiben zwar hoch, stiegen aber zumindest nicht weiter an, so die Experten von XTB.EUR/USD habe am Montag seine jüngste Erholung fortgesetzt und im Tageschart ein "Bullish-Engulfing" ausbilden können. Technisch gesehen stelle dies eine gute Grundlage für weitere Gewinne dar. Am Dienstag werde das Paar jedoch zurückgeworfen und versuche, die wichtige Unterstützungszone bei 1,1180 zu verteidigen. Ein schwacher ISM-Index zum Nicht-Verarbeitenden Gewerbe könnte am heutigen Nachmittag über Abpraller oder Durchbruch entscheiden. Die Hochs vom Dezember 2019 bei 1,1240 würden für die EUR-Bullen die erste wichtige Hürde darstellen.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe trotz des heutigen guten Starts mit der 200-Stunden-Linie zu kämpfen. Seit dem gestrigen Tagestief sei kurzzeitig ein Anstieg von 300 Punkten zu beobachten gewesen, sodass der Index anfällig für Korrekturen sein könnte. Solange die wichtige Marke von 13.150 Punkte nicht unterschritten werde, könnten die Bullen bald einen neuen Angriff vornehmen. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der Deutsche Leitindex bei 13.330 Punkten. (07.01.2020/ac/a/m)