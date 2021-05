Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (27.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Der britische Sportmode-Hersteller Frasers sei Gerüchten um eine mögliche Übernahme von HUGO BOSS entgegengetreten. Die Frasers Group beabsichtige nicht, für HUGO BOSS zu bieten, habe das Unternehmen am Mittwochabend in London mitgeteilt. Über eine mögliche Übernahme des Modekonzerns sei in der Vergangenheit mehrfach spekuliert worden.Frasers sei im vergangenen Jahr bei HUGO BOSS eingestiegen und habe den Anteil anschließend bis auf mehr als 15 Prozent im Januar ausgebaut. Seitdem komme es immer wieder zu Gerüchten über eine Übernahme. Neben Frasers sei der langjährige Investor Marzotto mit 15 Prozent Großaktionär. In die Karten spiele bei solchen Übernahmegerüchten auch die weiter niedrige Marktkapitalisierung von HUGO BOSS, die bei 3,2 Milliarden Euro liege.Der Edelschneider sei von der Corona-Pandemie stark gebeutelt worden. Geschäfte seien geschlossen geblieben, Kunden hätten sich zurückgehalten. All dies habe den Modekonzern 2020 in die Verlustzone rutschen lassen. Dazu befinde sich das Unternehmen seit Jahren im Umbau. Eine Turbo-Expansion im eigenen Einzelhandel sowie die Verwässerung der Marke durch zu viele neue Unterkategorien habe HUGO BOSS in die Bredouille gebracht.In der Folge habe sich der Konzern vor allem aufs Sparen verlegt und das Thema "Digitalsierung" vorangetrieben. So solle der Online-Umsatz bis 2022 auf mehr als 400 Millionen Euro gesteigert werden - die 300-Millionen-Euro-Marke würden die Metzinger bereits im Laufe dieses Jahres knacken wollen.Überdies solle ein neuer Chef nun frischen Wind bringen. HUGO BOSS setze dabei große Hoffnungen auf den ehemaligen Tommy-Hilfiger-Chef Daniel Grieder, der im Juni starten werde. Grieder habe bei dem weltbekannten US-Unternehmen seine Qualitäten unter Beweis gestellt.Der Rückzug von Fraser sei kein Verkaufsargument für die Aktie. Die schlankere (digitale) Aufstellung und die modische Neuausrichtung hätten HUGO BOSS zuletzt abseits des britischen Sportmodeherstellers zum Objekt von Übernahmespekulationen werden lassen.Auch mit Blick auf die Bewertung sei noch Luft nach oben. Während die Metzinger ein 2021er KUV von 1,3 aufweisen würden, liege die entsprechende Kennziffer beim US-Konkurrenten Ralph Lauren bei 2,1. Dazu komme die "Grieder-Fantasie" - der neue Boss habe jüngst eine Verdopplung der Umsätze in den kommenden Jahren angekündigt.Carsten Kaletta von "Der Aktionär" rät die HUGO BOSS-Aktie weiter zu halten. Das Kursziel laute 50,00 Euro. (Analyse vom 27.05.2021)Mit Material von dpa-AFX