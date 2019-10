London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

586,40 GBp -0,27% (30.10.2019, 13:24)



ISIN HSBC-Aktie:

GB0005405286



WKN HSBC-Aktie:

923893



Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBC1



London Domestic Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HSBA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBCYF



Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (30.10.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jan Lennertz von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Jan Lennertz, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF).Die bereinigten Gesamterträge seien Q3 auf 13,27 (Vj.: 13,49) Mrd. USD gesunken und hätten damit rund 4,0% unter dem Marktkonsens gelegen (13,82 Mrd. USD). Infolge der Rückgänge der Erlöse und des deutlichen Anstiegs der Risikovorsorge um 74% y/y auf 883 Mio. USD seien das bereinigte EBT um rund 12% y/y auf 5,35 Mrd. USD und respektive das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis auf 2,97 (Vj.: 3,90; um -24%; Analystenerwartung: 3,20) Mrd. USD zurückgegangen. Das EPS sei um 21% auf 0,15 (Vj.: 0,19) USD gesunken. Auf Segmentebene sei, wie bereits im Vorquartal, ein Rückgang des EBT in den drei ausschlaggebenden Segmenten (Retail Banking (RB): -18,1% y/y; Commercial Banking (CB): -11,2% y/y; Global Banking & Markets (GB&M): -29,7% y/y) zu verzeichnen gewesen. HSBC habe gemeldet, dass sie ihr Ziel einer Eigenkapitalrendite für 2020 von über 11% verwerfe. Zudem habe die Bank größere Restrukturierungspläne bekannt gegeben, die bereits in Q4/2019 beginnen sollten. Ziel dieser Restrukturierung seien Kostenreduktionen und die Refokussierung auf renditestarke Segmente und Regionen.Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die HSBC-Aktie. Das Kursziel werde von 6,90 GBP auf 6,50 GBP gesenkt. (Analyse vom 30.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:6,829 EUR +1,04% (30.10.2019, 13:13)