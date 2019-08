Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:

16,062 EUR -5,96% (23.08.2019, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

15,998 EUR -6,28% (23.08.2019, 16:00)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

17,65 USD -6,76% (23.08.2019, 16:01)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (23.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Technologiekonzerns HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.HP habe gestern schwache Zahlen für das 3. Quartal vorgelegt. Die Analysten hätten für den Nettoumsatz mit 14,61 Mrd. USD gerechnet. Das habe HP mit 14,60 Mrd. USD nur knapp verfehlt, im Gegensatz zum Vorjahr habe der Umsatz aber stagniert. Beim EPS habe die Prognose der Analysten von 0,55 USD allerdings übertroffen werden können: Es habe 0,58 USD betragen, was einer Erhöhung von 12% im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Probleme würden HP insbesondere die Verluste in der Druckersparte bereiten, die etwas mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes ausmache.Darüber hinaus habe HP informiert, dass CEO Dion Weisler ausscheiden werde. Der Grund dafür seien wohl familiäre Gesundheitsprobleme. Für ihn werde Enrique Lores, bisheriger Chef der Druckersparte, ab 1. November übernehmen.Die HP-Aktie notiere seit Handelsschluss gestern mehr als 8% im Minus. Momentan befinde sie sich im Bereich von 17,20 USD. Dadurch sei die wichtige Unterstützung bei 18,09 USD gebrochen worden. Charttechnisch sei die HP-Aktie jetzt angeschlagen. Es gelte nun die horizontale Unterstützung bei 17,03 USD zu halten. Andernfalls könnte es noch weiter gen Süden in Richtung 16,24 USD gehen."Der Aktionär" empfiehlt vorerst bei der HP-Aktie an der Seitenlinie zu warten, so Simon Seeser von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie: