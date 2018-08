Wien (www.aktiencheck.de) - Die Papiere des PC- und Druckerherstellers HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) (-2,5%) litten Freitag letzter Woche unter Gewinnmitnahmen nach den guten Quartalszahlen samt Anhebung der Gesamtjahresprognose am Tag davor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Besser als erwartet habe in seinem vierten Geschäftsquartal auch das Software-Unternehmen Intuit (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU) (+1,4%) abgeschnitten.Auch in Europa neige sich die Berichtssaison dem Ende zu. Diese Woche würden unter anderem die österreichischen Unternehmen Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) (Dienstag), PORR (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) und IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) (beide Mittwoch) sowie S IMMO (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) (Donnerstag) ihre Zahlen berichten. (27.08.2018/ac/a/m)