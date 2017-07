NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.







(10.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse der Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley:In einer Aktienanalyse bekräftigt Katy Huberty, Aktienanalystin beim Investmenthaus Morgan Stanley, ihre Übergewichten-Empfehlung in Bezug auf die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L105, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ).Nach einem Treffen mit Führungskräften von HP Inc. demonstrieren die Analysten von Morgan Stanley Zuversicht, dass das Unternehmen ein dauerhaftes Wachstum erzielen könne.Während sich der PC- und Druckergeschäft stabilisiere, dürfte HP auch von Wachstum der A3-Kopierer und Marktanteilsgewinne im PC-Sektor profitieren.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley stufen in ihrer HP-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 23,00 USD.