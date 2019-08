Stuttgart-Aktienkurs HP-Aktie:

17,05 EUR -0,40% (21.08.2019, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

17,03 EUR -0,11% (21.08.2019, 13:15)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

18,91 USD +/- 0,00% (21.08.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.

(21.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Jim Suva von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Jim Suva, Aktienanalyst bei der Citigroup, in Bezug auf die Aktien von HP Inc. (ISIN: US4282361033, WKN: 851301, Ticker-Symbol: HWP, NYSE-Symbol: HPQ) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Positive Daten aus dem PC-Markt würden durchwachsene Signale aus Drucker-Segment ausgleichen. Positive Katalysatoren für die Aktien von HP Inc. seien derzeit begrenzt, so die Einschätzung der Citigroup-Analysten.Auf kurze Sicht könnten die Ergebnisse von HP im PC-Geschäft wegen Vorzieheffekten im Zusammenhang mit US-Sonderzöllen und eines kleiner werdenden Engpasses bei Chip-Komponenten stärker werden. Allerdings habe ein großer Partner von HP die Erwartungen bezüglich Laserdrucker-Equipment drastisch nach unten korrigiert.Die Eintrübung des makroökonomischen Umfelds dürfte die Käufe von Firmenkunden unter Druck setzen.Analyst Jim Suva glaubt nicht, dass es bei den Prognosen noch Aufwärtspotenzial gebe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie: