Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (12.12.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Rummler von ODDO BHF:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Alexander Rummler, Analyst von ODDO BHF, seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien der Baumarkt-Holdinggesellschaft HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH).Die vorläufigen Q3-Zahlen der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA seien eine Enttäuschung gewesen. Auf der EBIT-Ebene seien die Erwartungen deutlich verfehlt worden.Das Management habe die EBIT-Guidance reduziert, aber an den Umsatzplanungen festgehalten.Die Analysten von ODDO BHF senken ihre Prognosen zur EBIT-Marge. Analyst Alexander Rummler veranschlagt den Fair Value des Titels bei 46 EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: