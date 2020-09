Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

99,50 EUR +2,26% (28.09.2020, 20:24)



XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

98,10 EUR +1,24% (28.09.2020, 17:35)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (28.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Die Aktie von HORNBACH Holding zähle zu den Top-Werten in der Pandemie. Seit der Empfehlung des "Aktionär" von Anfang Mai habe der Titel 90 Prozent zugelegt. Von Kursschwäche nach wie vor keine Spur. Am Dienstag lege HORNBACH Holding die Zahlen für das zweite Quartal vor. Gehe der Baumarktboom in die nächste Runde?Die von Bloomberg befragten Analysten würden ein weiteres starkes Quartal von HORNBACH erwarten. Die Erlöse sähen sie in Q2/2020/21 (Juni bis August) bei 1,52 Milliarden Euro nach 1,27 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Prognose für das EBITDA laute auf 204 Millionen Euro (Q2/2019/20: 151 Millionen).HORNBACH erlebe seit Monaten eine starke Sonderkonjunktur. Viele Menschen hätten wegen Corona auf eine Urlaubsreise verzichtet und stattdessen Heim und Garten aufgehübscht. Experten sprächen von einem "historischen Baumarkt-Boom in Deutschland", der nach einem starken Sommergeschäft zu einem Umsatzwachstum im Gesamtjahr führen werde.HORNBACH dürfte mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Der Ausblick dürfte konservativ ausfallen. Die nach wie vor günstig bewertete HORNBACH Holding-Aktie hat nach Einschätzung des "Der Aktionär" immer noch Luft, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: