ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (13.01.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Nachdem der Markt die Aktie der HORNBACH Holding lange Zeit links liegen gelassen habe, hätten die erfreulichen Zahlen zum dritten Quartal 2019 zumindest einen Kursaufschlag von 15% bewirken können. Sofern die Baumarktkette ihren operativen Erholungskurs weiter fortsetze, könnte dies aber erst der Anfang einer längeren Aufholjagd gewesen sein.Schließlich scheine der Hauptgrund für die Kursschwäche des letzten Jahres, die deutliche Ertragsdelle, inzwischen nachhaltig ausgemerzt. Habe 2018 vor allem der Ausbau des E-Commerce-Geschäfts auf den Gewinn gedrückt, so könnten die Pfälzer inzwischen die Ernte dieser Investitionen einfahren, denn die (margenstarken) Online-Umsätze hätten im laufenden Jahr deutlich überproportional zugelegt. In Verbindung mit einem kräftigen Nachfrageschub im stationären Handel (flächenbereinigter Umsatz +7,1%) habe die Baumarkt-Holding nun schon drei Quartale in Folge ihren operativen Gewinn deutlich steigern können, nach gut 20% im ersten und zweiten Quartal 2019/20 seien es im dritten Quartal sogar über 100% gewesen. In Summe ergebe sich damit nach neun Monaten ein EBIT-Zuwachs von fast einem Drittel bei einem Umsatzplus von 7,8%.Für das Gesamtjahr 2019/20 (bis 28.02.) würden die Experten daher zumindest damit rechnen, dass die Geschäftszahlen das obere Ende der zuletzt angehobenen Prognosespanne erreichen würden. Diese sehe ein EBIT-Wachstum im unteren bis mittleren zweistelligen Prozentbereich bei einem Umsatzanstieg mit mittlerer bis hoher einstelliger Rate vor. Und auch für das kommende Geschäftsjahr stünden die Ampeln auf Grün. Nicht nur, dass der Braumarktbranche mit einem Plus von 1,8% weiteres Umsatzwachstum vorausgesagt werde und HORNBACH traditionell etwas schneller als der Markt wachse. Darüber hinaus würden die Pfälzer noch über erhebliche Ertragsreserven verfügen, wenn man bedenke, dass die EBIT-Marge vor fünf Jahren schon mal fast 30% höher gelegen habe als aktuell.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: